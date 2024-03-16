Более половины избирателей проголосовали на Урале на выборах президента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Явка в регионах Уральского федерального округа во второй день выборов президента России составила от 56 до 82%.

Больше всего избирателей проголосовало в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным регионального избиркома, явка по итогам второго дня голосования там составила 82,38%. При этом в Красноселькупском и Тазовском районах округа проголосовало уже более 90% избирателей.

В Ханты-Мансийском автономного округе - Югре, по данным избирательной комиссии, явка составила 68,52%.

"Голосование проходит в спокойном режиме. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало", - отмечают в избиркоме.

В Тюменской области проголосовало 68,29% от общего числа избирателей, сообщает региональная избирательная комиссия.

"Во многих районах нашего региона явка уже превысила 80%, в лидерах по области Ишимский район (82,98%), город Ишим (82,90%), Голышмановский городской округ (82,67%) и Омутинский район (82,17%)", - отметил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

Явка на выборах в Курганской области, по данным местного избиркома, составила 61,80%, что уже превышает показатели предыдущих выборов президента РФ.

В Челябинской области с учетом данных дистанционного электронного голосования явка составила 59,28%, в Свердловской области - 56,12%, сообщает региональные избиркомы.

В предыдущие выборы президента РФ, которые проходили 18 марта 2018 года, явка в Свердловской области составила 62,35%, в Челябинской - 66,4%, в Тюменской - 78,93%, Курганской - 61,74%, в ХМАО - 69,73%, ЯНАО - 91,9%.