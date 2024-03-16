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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Более 20 многоэтажек получили повреждения в Белгороде при атаке ВСУ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более сотни квартир в двух десятках многоэтажек Белгорода, по уточненным данным, получили повреждения при утренней атаке с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация на данный момент о последствиях сегодняшнего обстрела на территории Белгорода и Белгородского района. В городе Белгороде различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также повреждено 64 автомобиля", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В Белгородском районе в поселке Дубовое различные повреждения получили 13 частных домовладений, две надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус. Также повреждены фасад торгового центра и магазин на территории торгового центра.

В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный - одно частное домовладение и один автомобиль.

Министерство обороны России заявило, что в субботу утром над Белгородской областью было уничтожено несколько украинских беспилотников и восемь реактивных снарядов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что при утренней атаке со стороны Украины два человека погибли, еще трое госпитализированы.

Белгород Вячеслав Гладков
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