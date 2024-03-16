ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке теракта в Свердловской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в подготовке подрыва железнодорожного полотна в Свердловской области по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин России, 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в субботу в "Интерфакс".

В ведомстве не уточнили имени задержанного, отметив, что он "завербован украинскими спецслужбами в городе Львове, прошел диверсионную подготовку и был направлен в Россию для совершения террористических актов путем опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции, с применением самодельно изготовленных устройств для схода поездов".

"В ходе следственных действий у объекта изъяты средства связи для конспиративного общения с куратором, устройство для опрокидывания составов, а также переданные ему украинской разведкой денежные средства для подготовки и совершения преступлений", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием", - добавили в ЦОС.