Явка на выборах президента РФ на участках составила около 60%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 58% избирателей проголосовали на участках на президентских выборах в РФ по итогам второго дня голосования, следует из данных ЦИК.

"Ход голосования: 58,10%", - следует из данных по состоянию на 21:00 (мск), представленных на сайте Центризбиркома.

Кроме того, 4 млн 175 тыс. 787 избирателя проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе. Это 88% от общего числа подавших заявления. Всего заявления для участия в онлайн-голосовании на федеральной платформе подали 4 млн 767 тыс. 974 человека.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Государственной думы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Механизм дистанционного электронного голосования впервые применяется на выборах президента РФ. Оно проходит в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе.