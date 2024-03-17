Более 4,3 млн человек проголосовали онлайн на федеральной платформе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Свыше 4,3 млн избирателей проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ на федеральной платформе, следует из данных ЦИК РФ.

Согласно данным комиссии, на 15:00 по московскому времени принято бюллетеней 4 млн 361 тыс. 094 (91,47%).

В Москве на региональной платформе на тот же момент времени с помощью ДЭГ проголосовали около 3,5 млн избирателей. По данным ЦИК, принято 3 млн 493 тыс. 197 (44,28%) заполненных бюллетеней.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Механизм дистанционного электронного голосования впервые применяется на выборах президента РФ. Оно проходит в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе.