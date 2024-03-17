Общая явка на выборах президента РФ достигла 70,81%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - К 15:45 общая явка на выборах президента России, включая дистанционное электронное голосование, составила более 70,81%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в комиссии.

Ранее в воскресенье сообщалось, что явка избирателей на участках к 15:05 составила 67,60% и превысила этот показатель на выборах президента РФ в 2018 году.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.