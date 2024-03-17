ЦИК РФ связал высокую явку на выборах с появлением различных форм голосования

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что высокая явка избирателей на выборах президента связана, в том числе, с появлением нескольких форм голосования.

"Три дня голосования, это то, что у людей расширяются возможности (...). Появилось за эти годы много форм голосования - ДЭГ почти в трети регионов; мы сняли все барьеры, дополнительные виды голосования, это все приблизило процесс голосования к нашим избирателям", - сказала она журналистам.

Так глава комиссии ответила на вопрос о том, с чем связано то, что явка избирателей в настоящее время превысила явку по итогам президентских выборов в 2018 году.

Кроме того, по ее словам, механизм "Мобильный избиратель" и проект по адресному информированию граждан "ИнформУИК" также повлияли на явку избирателей.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на президентских выборах на участках составила 67,60% и превысила этот показатель на выборах президента РФ в 2018 году. По итогам президентских выборов в РФ в 2018 году явка избирателей на участках составила 67,54%.