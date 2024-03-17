Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

ЦИК РФ связал высокую явку на выборах с появлением различных форм голосования

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что высокая явка избирателей на выборах президента связана, в том числе, с появлением нескольких форм голосования.

"Три дня голосования, это то, что у людей расширяются возможности (...). Появилось за эти годы много форм голосования - ДЭГ почти в трети регионов; мы сняли все барьеры, дополнительные виды голосования, это все приблизило процесс голосования к нашим избирателям", - сказала она журналистам.

В РоссииЯвка на выборах президента РФ на участках превысила показатель 2018 годаЯвка на выборах президента РФ на участках превысила показатель 2018 годаЧитать подробнее

Так глава комиссии ответила на вопрос о том, с чем связано то, что явка избирателей в настоящее время превысила явку по итогам президентских выборов в 2018 году.

Кроме того, по ее словам, механизм "Мобильный избиратель" и проект по адресному информированию граждан "ИнформУИК" также повлияли на явку избирателей.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на президентских выборах на участках составила 67,60% и превысила этот показатель на выборах президента РФ в 2018 году. По итогам президентских выборов в РФ в 2018 году явка избирателей на участках составила 67,54%.

ЦИК РФ Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин поручил правительству освободить участников СВО от налога на имущество

Прощание с Ширвиндтом в Театре Сатиры начнется 18 марта на час позже

Общая явка на выборах президента РФ достигла 70,81%

СПЧ не заметил нарушений, способных повлиять на результаты выборов

СПЧ не заметил нарушений, способных повлиять на результаты выборов

Ракетную опасность отменили в Белгороде и пригороде

Явка на выборах президента РФ на участках превысила показатель 2018 года

Явка на выборах президента РФ на участках превысила показатель 2018 года

Решение о восстановлении Шагонарской ТЭЦ в Туве примут после экспертизы

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%

Общая явка на выборах президента РФ вместе с ДЭГ составила 61,37%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });