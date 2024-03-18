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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

У православных наступил Великий пост

У православных наступил Великий пост
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начался Великий пост, он продлится семь недель и завершится перед Пасхой, которая в этом году приходится на 5 мая.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской Церкви.

В первые два и в последний день поста Церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. При этом у беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Между тем ограничение в пище - не единственное, которое накладывает на человека Великий пост. Как писал Иоанн Златоуст, "истинный пост есть удаление зла, обуздание языка, отложение гнева и укрощение похотей". "Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела", - говорил он.

Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Кирилл совершил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя, после которой призвал верующих примириться друг с другом и сам попросил прощения у всех, кого вольно или невольно обидел.

патриарх Кирилл Великий пост
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