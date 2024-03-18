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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

В КПРФ призвали вносить изменения в избирательное законодательство

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По итогам выборной кампании в КПРФ заявили о несовершенстве избирательного законодательства и предложили вносить изменения в действующие законы.

"По итогам выборов у нас есть все основания говорить о необходимости настаивать на дальнейшем совершенствовании избирательной системы. Хватит тянуть электронное голосование", - сказал зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, "главная проблема дистанционного электронного голосования состоит в следующем: вы либо не обеспечиваете чистоту голосования, либо вы его обеспечиваете, но тогда нет никакой тайности голосования, а это неприемлемо".

Новиков отметил, что "ни одна электронная система не гарантирована от внешнего вмешательства, в том числе, взлома, в том числе из-за рубежа".

"Мы считаем, что говорить о совершенной избирательной системе в РФ весьма рано", - сказал политик.

КПРФ Дмитрий Новиков
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