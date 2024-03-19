Российская авиация нанесла около 30 ударов по украинским войскам на авдеевском направлении

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли около 30 авиаударов по украинским силам на авдеевском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Авиацией нанесено 30 ударов в районах Нетайлово, Уманское. Тяжелыми огнеметными системами поражены четыре опорных пункта противника в районе Бердычи", - сказал Савчук.

По его словам, нанесено огневое поражение по 350 выявленным целям вооруженных сил Украины, в том числе по 18 опорным пунктам, почти 40 районам скопления живой силы и техники и более чем по 80 позициям полевой артиллерии.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил начальник пресс-центра группировки.

Савчук заявил, что потери армии Украины на данном направлении составили: до 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два 122-мм миномета.