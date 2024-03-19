Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за поставками продукции бразильской Uniao Casings, являющейся одним из ведущих мировых производителей кишечных оболочек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, это решение принято в связи с первичным обнаружением антибиотика метронидазола в говяжьих кишечных оболочках. Усиленный режим действует с 6 марта этого года.

По данным источников на рынке, покупателями продукции этой компании является ряд крупных производителей мясной продукции в РФ.