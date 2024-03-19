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Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией бразильской Uniao Casings
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за поставками продукции бразильской Uniao Casings, являющейся одним из ведущих мировых производителей кишечных оболочек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, это решение принято в связи с первичным обнаружением антибиотика метронидазола в говяжьих кишечных оболочках. Усиленный режим действует с 6 марта этого года.

По данным источников на рынке, покупателями продукции этой компании является ряд крупных производителей мясной продукции в РФ.

Россельхознадзор Uniao Casings Бразилия
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