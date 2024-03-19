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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Компании РФ в январе-феврале на 40% увеличили объем торговли товарами на белорусской бирже

В число самых популярных вошли буровое оборудование и кардная пряжа

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Компании РФ на 40% увеличили объемы торговли промышленными и потребительскими товарами (ППТ) на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), сообщила пресс-служба биржи во вторник.

"В январе-феврале 2024 г. сумма сделок резидентов Российской Федерации на биржевой площадке ППТ составила 16,4 млн BYN (белорусский рубль, равен 28,5 руб. - ИФ), что на 40% больше, чем за такой же период 2023 г.", - говорится в сообщении.

Представители БУТБ отметили, что "при этом на импортозамещающую продукцию пришлось 36% заключенных россиянами биржевых контрактов, а в число самых популярных товарных позиций вошли буровое оборудование, комплектующие для строительной техники, осветительные приборы и кардная пряжа".

В целом в первые два месяца текущего года товарооборот биржевой платформы промышленных и потребительских товаров достиг 151,8 млн белорусских рублей ($47 млн в эквиваленте), увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 60% всех сделок обеспечила импортозамещающая продукция.

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