В РФ будет создан Национальный центр генетических ресурсов сельхозживотных

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О Национальном центре генетических ресурсов сельскохозяйственных животных" (от 19 марта 2024 года). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, центр планируется образовать на базе ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр животноводства - ВИЖ им. академика Л.К.Эрнста". Координация работы центра возложена на межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов сельхозживотных.

Президент установил, что основными функциями центра являются формирование и пополнение каталога особо ценных образцов генетических ресурсов сельхозживотных, а также обеспечение гарантированного долгосрочного сохранения функциональности единиц наследственности, содержащихся в образцах, которые внесены в каталог.

Кроме того, центр будет заниматься разработкой методик получения, хранения, комплексной оценки и использования образцов генетических ресурсов сельхозживотных, в том числе с применением современных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий; проведением мониторинга состояния этих генетических ресурсов; пополнением в научных целях коллекций генетических ресурсов; определением правил и общих принципов описания их образцов, включенных в состав коллекций, и другими мероприятиями, направленными на комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий.

Президент поручил министерству науки и высшего образования РФ оказывать содействие ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр животноводства - ВИЖ им. Академика Л.К.Эрнста" в связи с образованием Национального центра генетических ресурсов сельхозживотных, в том числе принять меры по сохранению и рациональному использованию земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование ФГБНУ, а также зданий и сооружений, необходимых для выполнения основных функций центра по организации централизованного информационного учета коллекций генетических ресурсов сельхозживотных, которые сформированы в государственных научных и образовательных организациях РФ. Даны и другие поручения.

Финансирование расходов, связанных с образованием центра, будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки на реализацию госпрограммы научно-технического развития, а также иных источников, говорится в указе.