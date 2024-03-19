Президент Абхазии находится с визитом в Москве

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл во вторник с рабочим визитом в Москву, где проведет ряд встреч с представителями администрации президента и правительства России, сообщила пресс-служба главы республики.

"В рамках визита Бжания обсудит ряд вопросов, касающихся жизнедеятельности республики и развития абхазо-российского сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что состоялась встреча главы республики с руководителем администрации президента России Антоном Вайно, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы социально-экономического взаимодействия между Абхазией и Россией.