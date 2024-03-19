Курский губернатор сообщил о перебоях с электроснабжением в областном центре

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о временных перебоях с электроснабжением в областном центре.

"В Курске временные перебои с электроснабжением. Службы приступают к ликвидации последствий", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По данным горадминистрации, без света из-за аварийного отключения энергоснабжения на подстанции "Высокая" остались более семи улиц.

Ранее Старовойт сообщил о работе системы ПВО в небе над Курском.

В регионе запущен сигнал ракетной опасности.