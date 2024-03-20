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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Сенаторы РФ одобрили закон о защите прав соседей при сдаче жилья в аренду

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, защищающий права соседей при сдаче жилья в многоквартирных домах.

Документ разрешает сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, при выполнении ряда обязательных условий, в том числе при соблюдении прав и законных интересов соседей.

Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.

Согласно одобренному закону, также при сдаче квартир в аренду должны будут соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, содержания общедомового имущества и в обязательном порядке использоваться приборы учета.

Если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права граждан, проживающих в многоквартирном доме, они вправе обратиться за защитой в суд.

Этот закон был принят Госдумой 13 марта.

Госдума Совет Федерации Жилищный кодекс
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