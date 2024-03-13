Госдума приняла закон о защите прав соседей при сдаче жилья в аренду

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, защищающий права соседей при сдаче жилья в многоквартирных домах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

"Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который разрешит сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.

Согласно закону, также при сдаче квартир в аренду должны будут соблюдаться правила содержания общедомового имущества и в обязательном порядке использоваться приборы учета. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд.