Кремль не комментирует сообщения о соглашении США и Турции по поводу санкций против РФ
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о соглашении между США и Турцией по поводу соблюдения санкций в отношении России.
"Нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать", - заявил Песков журналистам.
"Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными", - добавил он.
Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Вашингтон теперь будет уведомлять Анкару о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями антироссийских рестрикций.