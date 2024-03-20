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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Кремль не комментирует сообщения о соглашении США и Турции по поводу санкций против РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о соглашении между США и Турцией по поводу соблюдения санкций в отношении России.

"Нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать", - заявил Песков журналистам.

"Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными", - добавил он.

Ранее турецкое издание Hurriyet сообщило, что Вашингтон теперь будет уведомлять Анкару о подозрениях в нарушениях турецкими компаниями антироссийских рестрикций.

Дмитрий Песков США Турция
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