Военные РФ заявили о зачистке белгородского села Козинка от остатков формирований ВСУ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские подразделения на белгородском направлении за минувшие сутки полностью зачистили от остатков формирований ВСУ село Козинка, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка и продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, "в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков, две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства".