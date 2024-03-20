Минобороны РФ сообщило об улучшении положения на нескольких направлениях

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском, южнодонецком и авдеевском направлениях, заняли более выгодные рубежи на донецком, заявили в Минобороны РФ в среду.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, в районе населенного пункта Терны (ДНР) отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады Нацгвардии Украины.

"Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - заявили в военном ведомстве.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка (ДНР)", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР) отражена контратака 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

По их данным, потери украинской армии составили: до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие Д-20, две гаубицы, боевая машина РСЗО "Град", РЛС подсвета и наведения ЗРК С-300, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", боевая машина ЗРК "Стрела-10", а также четыре полевых склада боеприпасов.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю", - сообщили военные.

По данным Минобороны, отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи (ДНР).

Там заявили, что потери армии Украины составили: до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское (ДНР)", - сообщили в военном ведомстве.

По их словам, потери украинской армии на данном направлении составили: до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Krab", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области", - заявили в министерстве.

Военные сообщили, что потери украинской армии составили: до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и орудие Д-20.

Российские военные за сутки сбили 145 дронов вооруженных сил Украины, а также 22 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и Vampire, тактическую ракету "Точка-У", переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200, а также зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot .

По данным ведомства, также за сутки нанесены удары по складу топлива, живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе.

Кроме того, уничтожены боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня "Град", добавили в министерстве.