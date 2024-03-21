Комитет Думы рекомендовал уточнить в проекте о рекламе в космосе, куда пойдут доходы от нее

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о праве "Роскосмоса" размещать рекламу на объектах космической инфраструктуры, при этом в отзыве напоминается, что согласно Бюджетному кодексу (БК), доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Финансово-экономическое обоснование законопроекта предполагало, что в федеральный бюджет будет зачисляться 50% доходов от данной рекламы, а остальные 50% пойдут в фонды "Роскосмоса".

Законопроект (№465445-8) был внесен в парламент группой сенаторов и депутатов в октябре 2023 г., он уточняет полномочия "Роскосмоса" в области рекламной деятельности и наделяет корпорацию правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещения рекламы на космической технике. Договоры на установку рекламных конструкций на объектах космической инфраструктуры в федеральной собственности будут заключаться без проведения торгов. Прибыль предлагается делить пополам: половина в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина – на формирование специальных резервных фондов "Роскосмоса", говорилось в пояснительных материалах. При этом соответствующие поправки в БК в рамках законопроекта внесены не были.

Комитет Госдумы по экономической политике в своем отзыве на законопроект отмечает, что в соответствии со ст. 51 БК доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%. "Также обращаем внимание, что законопроектом предлагается ввести новое понятие "рекламная кампания", вместе с тем действующее законодательство РФ не содержит определения такого понятия", - говорится в заключении комитета.

Ранее вопрос направления средств, полученных от рекламы в космосе, поднимало в своем заключении правительство РФ. "В материалах к законопроекту указано, что принятие федерального закона приведет к получению дополнительных доходов федерального бюджета, однако сведения, подтверждающие объем указанных дополнительных доходов, не представлены", - говорилось в заключении. Также правительство предлагало продавать рекламу в космосе через процедуру проведения торгов.

Ранее в пояснительных материалах говорилось, что "Роскосмос" провел исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры, по итогам которых была подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний. Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода.

По оценке госкорпорации "Роскосмос", потенциальный общий доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн руб. ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн рублей ежегодно от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. В итоге отчисления в федеральный бюджет могут составить порядка 100 млн рублей ежегодно из расчета двадцати пусков ракет космического назначения в год при стоимости размещения рекламы на соответствующей космической технике в размере не более 20 млн руб. (после уплаты налога на прибыль).

Комитет по собственности Госдумы, который является соисполнителем, в своем заключении напоминал, что предоставление коммерческих услуг частным компаниям посредством демонстрации в космосе рекламы их продукции является стабильным источником получения дополнительных доходов.

"Так, в начале 1990-х годов выходившие в открытый космос со станции "Мир" космонавты продемонстрировали метровый макет банки PepsiCo Inc., в 2001 году на обтекателе ракеты-носителя, доставляющей к международной космической станции (МКС) пилотируемый российский модуль "Звезда", размещалось трехметровое изображение эмблемы компании Pizza Hut. Позже на МКС проводились съемки рекламного ролика "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines), а в 2021 году госкорпорация "Роскосмос" разместила баннер на ракете-носителе, и экипаж космической станции в прямом телевизионном эфире с орбиты поздравил Сбербанк России со 180-летием. В 2022 году на МКС был снят полнометражный художественный фильм "Вызов", - перечислял комитет. При этом соисполнитель также говорил о необходимости внести поправки в Бюджетный кодекс.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 26 марта.