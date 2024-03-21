Президент ЮАР Рамафоса поздравил Путина с победой на выборах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса от имени правительства и народа Южной Африки поздравил Владимира Путина с победой на выборах.

Отмечается, что Рамафоса подтвердил приверженность ЮАР сотрудничеству с Россией на многостороннем уровне, включая общее членство двух стран в ООН, G20, БРИКС.

"Президент Рамафоса заявил о приверженности ЮАР поддержанию международного мира и безопасности и о том, что ЮАР будет продолжать взаимодействовать как с Российской Федерацией, так и с Украиной в поисках прочного мира между двумя соседними странами", - сообщили в пресс-службе.