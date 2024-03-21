Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Президент ЮАР Рамафоса поздравил Путина с победой на выборах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса от имени правительства и народа Южной Африки поздравил Владимира Путина с победой на выборах.

Отмечается, что Рамафоса подтвердил приверженность ЮАР сотрудничеству с Россией на многостороннем уровне, включая общее членство двух стран в ООН, G20, БРИКС.

"Президент Рамафоса заявил о приверженности ЮАР поддержанию международного мира и безопасности и о том, что ЮАР будет продолжать взаимодействовать как с Российской Федерацией, так и с Украиной в поисках прочного мира между двумя соседними странами", - сообщили в пресс-службе.

Сирил Рамафоса Владимир Путин ЮАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела погибших под лавиной туристов эвакуировали с места трагедии на Камчатке

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Что произошло за день: среда, 20 марта

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Доллар подешевел на "Мосбирже" почти на 40 копеек, евро - на 36,25 копейки

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку
Военная операция на Украине

В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });