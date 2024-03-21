Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

В РФ увеличили размеры специальной социальной выплаты для медработников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В РФ повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, сообщается на сайте правительства.

Постановление, меняющее порядок расчета таких выплат, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, до 50 тыс. рублей увеличен размер социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. Для среднего медицинского персонала – до 30 тыс. рублей.

Для врачей, которые работают в населенных пунктах, где проживает от 50 тыс. до 100 тыс. человек, выплата составит 29 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала – 13 тыс. рублей, отмечается на сайте.

Специальные соцвыплаты отдельные категории медработников получают с 2023 года. Повысить их размер правительству поручил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Второго форума будущих технологий 14 февраля текущего года, добавили в правительстве.

Также на этом форуме глава государства поручил правительству подготовить решение, которое позволит с 1 апреля повысить до 50% окладную часть зарплаты медработников. Необходимые для этого изменения внесены в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи и утверждены подписанным постановлением. Таким образом, с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций.

Правительство РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов предложил законодательно закрепить маркировку импортного алкоголя за рубежом

Силуанов предложил законодательно закрепить маркировку импортного алкоголя за рубежом

В результате утреннего обстрела Белгорода ранены пять человек

Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет в 2024 году превышает 7 трлн рублей

Акции банка "Санкт-Петербург" подорожали на 4,6-6,7% на дивидендных новостях

Акции банка "Санкт-Петербург" подорожали на 4,6-6,7% на дивидендных новостях
Военная операция на Украине

Ракетную опасность в Белгороде отменили

Военная операция на Украине

В Белгороде и пригороде объявлена ракетная опасность

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль незначительно меняется к доллару и юаню на старте торгов

Тела погибших под лавиной туристов эвакуировали с места трагедии на Камчатке

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });