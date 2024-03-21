В РФ увеличили размеры специальной социальной выплаты для медработников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В РФ повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, сообщается на сайте правительства.

Постановление, меняющее порядок расчета таких выплат, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Так, до 50 тыс. рублей увеличен размер социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. Для среднего медицинского персонала – до 30 тыс. рублей.

Для врачей, которые работают в населенных пунктах, где проживает от 50 тыс. до 100 тыс. человек, выплата составит 29 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала – 13 тыс. рублей, отмечается на сайте.

Специальные соцвыплаты отдельные категории медработников получают с 2023 года. Повысить их размер правительству поручил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Второго форума будущих технологий 14 февраля текущего года, добавили в правительстве.

Также на этом форуме глава государства поручил правительству подготовить решение, которое позволит с 1 апреля повысить до 50% окладную часть зарплаты медработников. Необходимые для этого изменения внесены в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи и утверждены подписанным постановлением. Таким образом, с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций.