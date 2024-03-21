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Микроавтобус с туристами столкнулся с фурой в Северной Осетии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Экскурсионный микроавтобус с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Ирафском районе Северной Осетии, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба МЧС республики в четверг.

ДТП произошло на въезде в селение Чикола Ирафского района: экскурсионный микроавтобус "Мерседес" с туристами из Подмосковья столкнулся с фурой MAN. В салоне микроавтобуса находились водитель и 15 туристов.

После аварии водитель и 10 туристов, в числе которых ребенок 2011 г.р., доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести, говорится в сообщении.

Северная Осетия МЧС
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