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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

ФСБ сообщила о задержании в Белгородской области сторонника запрещенного РДК

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Белгородской области сторонника запрещенного в РФ "Русского добровольческого корпуса" (РДК, террористическая организация).

В России"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организацийЧитать подробнее

"Федеральной Службой Безопасности Российской Федерации совместно с МВД России на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус" готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что у подозреваемого обнаружено и изъято взрывное устройство, "которое он намеревался дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Белгородской области".

Отмечается, что УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 от. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности террористической организации"), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 281 УК РФ ("Приготовление к диверсии") и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых устройств").

В марте участники РДК несколько раз пытались совершить диверсионные вылазки в Белгородскую область. Как сообщали ФСБ и Минобороны РФ, все эти попытки были пресечены.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российским правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех участников РДК для привлечения к ответственности.

Белгородская область ФСБ
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