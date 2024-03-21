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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Кабмин будет определять типы информсистем для их отнесения к важным объектам КИИ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий кабинет министров полномочиями определять в каждой отрасли типы информационных систем, которые необходимо будет относить к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) с учетом отраслевых особенностей, говорится в сообщении Минцифры, которое подготовило проект.

Как отмечает министерство, по таким объектам КИИ правительство будет устанавливать сроки перехода на российские ИТ-продукты. "Они (сроки - ИФ) будут увязаны с готовностью отечественных решений, а сам переход и соблюдение сроков будут контролироваться отраслевыми ведомствами", - уточняется в сообщении.

Документом № 581689-8 предлагается внести изменения в закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры".

Согласно тексту проекта, в частности, предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать требования к используемым на значимых объектах КИИ программному обеспечению (ПО) и радиоэлектронной продукции, в том числе - к телеком-оборудованию и программно-аппаратным комплексам (ПАК). Также правительство будет устанавливать случаи и порядок согласования использования на значимых объектах КИИ иностранного ПО, радиоэлектроники, телеком-оборудования и ПАК.

Кроме того, согласно проекту, правительство будет определять порядок и сроки перехода значимых объектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и оборудования. Правительство также установит порядок проведения мониторинга перехода на российские продукты.

В банковской и финансовой сферах это будет согласовываться с ЦБ РФ.

Предполагаемая дата вступления закона в силу - 1 марта 2025 года.

Как поясняет Минцифры, сейчас собственник той или иной информсистемы определяет, относить или нет объект КИИ к значимому. При этом зачастую компании этим пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как значимые объекты КИИ.

"Законопроект позволит установить для каждой отрасли уникальный перечень объектов, на которых использование российского ПО и радиоэлектронной продукции будет обязательным", - поясняется в сообщении министерства.

В нем отмечается, что целями законопроекта являются переход на российские решения и обеспечение безопасности значимых объектов КИИ.

"От устойчивого функционирования КИИ напрямую зависит работоспособность платежных систем, услуг связи, транспортной и энергетической систем, ЖКХ, а также других важных сфер. Принятие законопроекта повысит защищенность и устойчивость этой инфраструктуры и откроет новые рынки для отечественных ИТ-решений", - говорится в сообщении Минцифры.

Госдума Минцифры РФ
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