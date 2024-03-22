Умер сын маршала Буденного

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный скончался в возрасте 79 лет, причины смерти не называются.

"С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного. Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене", - сообщил сайт федерации в пятницу.

Михаил Буденный - сын маршала СССР, командующего 1-й конной армией РККА в годы гражданской войны Семена Буденного. Михаил Буденный возглавлял Федерацию конного спорта с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год являлся членом бюро Международной федерации конного спорта.