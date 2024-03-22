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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Военные РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия в ответ на украинские обстрелы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило о нанесении за неделю 49 ударов возмездия по украинским объектам в ответ на обстрелы территории РФ и попытки прорыва в приграничных населенных пунктах.

"С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами", - сказали в Минобороны РФ.

"В результате ударов были поражены центры принятия решений ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников", - сообщили в министерстве.

15 марта заявил президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсиями на приграничных территориях Киев пытается отвлечь внимание от поражений на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

"Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ
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