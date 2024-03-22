Военные РФ за неделю отразили 70 контратак ВСУ на ряде направлений

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели отразили 70 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, донецком, авдеевском и южнодонецком направлениях, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое, Кисловка, Ягодное, Тимковка Харьковской области, Червонаядиброва и Надия (ЛНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены 13 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны (ДНР).

В Минобороны РФ сообщили, что на данном направлении потери украинской армии составили: до 400 военнослужащих, три танка, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии.

Также в течение недели, на донецком направлении "Южной" группировкой войск взята под контроль железнодорожная станция Алебастровая (ДНР) и улучшено положение по переднему краю, сказали в военном ведомстве.

"Отражены десять контратак штурмовых групп 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Красногоровка и Новомихайловка (ДНР)", - заявили в министерстве.