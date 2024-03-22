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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

"Роскосмос" привлечет частные инвестиции к созданию группировки спутников

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" заключил трехстороннее соглашение в области создания многоспутниковой группировки малых космических аппаратов (МКА) спутниковой связи с целью привлечения частных инвестиций, сообщили в госкорпорации.

Соглашение подписали первый замгендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов, гендиректор ОКБ "Пятое Поколение" Олег Кусь и гендиректор "Спутниковой системы "Гонец"" Павел Черенков.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в области создания многоспутниковой группировки МКА спутниковой связи и наземной инфраструктуры для них с привлечением частных инвестиций. В госкорпорации отметили, что планируется сформировать операторские функции, информационно-аналитическое взаимодействие и организовать коммерческую реализацию проекта.

Андрей Ельчанинов Роскосмос Павел Черенков Олег Кусь Пятое поколение
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