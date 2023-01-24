Лётные испытания первого спутника программы "Сфера" продолжатся до конца ноября

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спутник-демонстратор "Скиф-Д", входящий в федеральный проект "Сфера", продолжит свои лётные испытания на орбите до конца ноября 2023 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Лётные испытания спутника продолжатся до конца ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

"Результаты измерений излучения "Скифа-Д" готовятся к отправке в Международный союз электросвязи для защиты орбитально-частотного ресурса", - сообщили в госкорпорации.

22 октября 2022 года ракета "Союз-2.1б" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д" и тремя спутниками связи "Гонец-М" стартовала с космодрома Восточный. 23 октября разгонный блок "Фрегат" вывел спутники на целевые орбиты.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".