Что произошло за день: пятница, 22 марта

Ключевая ставка, массированный удар по украинской инфраструктуре и отзыв лицензии еще одного банка

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. В пресс-релизе о сохранении ключевой ставки ЦБ снова не дал направленного сигнала о будущей денежно-кредитной политике. Регулятор по-прежнему считает, что сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

- Центробанк России ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал. Прогноз по инфляции на 2024 год сохранен на уровне 4-4,5%.

- Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной. Отвечая на вопрос, поменялся ли правовой статус СВО, он сказал, что "это СВО де-юре, но де-факто для нас это превратилось в войну".

- Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине. В частности, поражены объекты энергетики, ВПК, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации ВСУ и иностранных наемников. Также Минобороны России заявило о нанесении за неделю 49 ударов возмездия по украинским объектам в ответ на обстрелы территории РФ и попытки прорыва через границу.

- США призывают Украину прекратить атаки на российские НПЗ, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Атаки могут способствовать подъему цен на нефть в тот момент, когда Джо Байден готовится начать свою избирательную кампанию на предстоящих президентских выборах, отмечает издание.

- Основная линия электроснабжения Запорожской АЭС отключалась в пятницу. Питание осуществлялось по резервной линии. В течение дня питание по основной линии было восстановлено.

- Елене Блиновской и ее мужу предъявлено окончательное обвинение. По версии следствия, блогер при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму в 906 млн руб., из которых затем они легализовали 706 млн руб. Для легализации Блиновская получила в свое распоряжение и неоднократно использовала электронные ключи юрлиц.

- Росфинмониторинг внес запрещенное в РФ движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских организаций. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

- Суд взыскал в пользу РФ оставшиеся 10,5% акций Соликамского магниевого завода.

- ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Стрела" (ранее - Севзапинвестпромбанк). Это третий отзыв банковской лицензии с начала года.