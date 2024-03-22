Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после вмешательства Запада в специальную военную операцию на стороне Украины СВО переросла в настоящую войну.

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Он отметил, что у России появилось четыре новых субъекта Федерации, и "для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".

Позже, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли понимать его слова, как то, что правовой статус СВО поменялся, Песков сказал: "По сути, после того, как коллективный Запад вступил (в СВО - ИФ), это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это СВО де-юре, но де-факто для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт".