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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по ряду объектов на Украине

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу нанесли массированный удар оружием большой дальности по украинским объектам, заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников", - сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, "в результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

"Кроме того, уничтожена иностранная военная техника и средства поражения, доставленные на Украину из стран НАТО, нарушена переброска к переднему краю резервов противника, поражены подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности", - заявили в министерстве.

По данным Минобороны, все цели массированного удара достигнуты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ВСУ Украина
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