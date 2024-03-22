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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:24

Первые пострадавшие в теракте в Красногорске доставлены в медучреждения Москвы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пострадавших при нападении на здание концертного зала Crocus City Hall начали доставлять в медицинские учреждения Москвы, говорится в сообщении в телеграм-канале правительства РФ.

"Оказание помощи раненым взял на личный контроль министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. На месте ЧС работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф", - сообщили в правительстве страны.

Для оказания помощи пострадавшим будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Подмосковья, Москвы, федеральных центров, отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате теракта в Crocus City Hall на данный момент имеется 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника Нападение на Crocus City Hall
Красногорск Михаил Мурашко Crocus City Hall
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