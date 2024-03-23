Росгвардия не обнаружила взрывчатки на парковках Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Подразделения Росгвардии завершили осмотр парковок у Crocus City Hall, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Росгвардия завершила досмотр парковок у "Крокус Сити Холл". Взрывчатых веществ и устройств не обнаружено", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его данным, проверка прилегающей территории продолжается.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст.205 УК РФ (террористический акт)