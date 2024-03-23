Пожар в Crocus City Hall локализован на 12,9 тыс. кв м

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня в Crocus City Hall в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Московской области.

"Пожар локализован на 12,9 тыс. кв м в 0:50 мск", - сказали в главке.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. В Московской областной станции скорой помощи проинформировали, что в Crocus City Hall погибли четыре человека, 37 пострадали. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что среди пострадавших есть дети, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.