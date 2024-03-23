Сняты ограничения движения транспорта в районе Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В департаменте транспорта столицы сообщили о том, что ограничения движения около концертного зала Crocus City Hall в настоящее время сняты.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что было перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД; ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область; перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. В здании возник пожар. По предварительной информации ФСБ РФ, в результате теракта 40 человек погибли и более 100 пострадали.