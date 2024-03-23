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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 04:01

МЧС РФ опубликовало список из 99 пострадавших в теракте в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Список из 99 пострадавших в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall опубликован на сайте МЧС РФ в ночь на субботу.

По данным ведомства, 84 человека находятся в клиниках Москвы, 15 - в Московской области.

Список пострадавших актуален на 4:00 утра, уточняет министерство.

Ранее депздрав Москвы сообщал о 80 госпитализированных в столичные клиники. Эти данные были актуальны на 2:00 ночи.

МЧС РФ Crocus City Hall
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