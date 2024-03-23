Ограничения введены на федеральной трассе "Украина" в Брянской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На территории Брянской области введены временные ограничения движения всех транспортных средств, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции в субботу.

"С 0:00 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, введены временные ограничения движения всех видов транспортных средств с 368 по 385 км ФАД " М-3 Украина" на территории Брянской области", - говорится в сообщении.

Организован маршрут объезда данного участка по федеральным и региональным автодорогам: "М-3 Украина"-"Р-120 Оре-Брянск-Смоленск-граница с Р.Беларусь"-"А-240 Брянск-Новозыбов-граница с Р.Беларусь"-"Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Суземка".