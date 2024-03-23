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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:26

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall

Продолжается тушение очагов возгорания кровли на площади 500 кв.метров

Более 40 кубометров завалов разобрали спасатели в сгоревшем Crocus City Hall
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Спасатели разобрали 41 кубометр завалов и продолжают тушить очаги возгораний на площади 500 квадратных метров в здании концертного зала Crocus City Hall в Красногорске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, сотрудники МЧС России продолжают тушение очагов возгорания кровли на площади 500 кв.метров.

В МЧС отметили, что в готовности находятся ещё более 100 специалистов Ногинского спасательного центра.

С пострадавшими и родственниками погибших работает сводная группа 35 психологов МЧС России.

В круглосуточном режиме продолжает работать горячая линия: 8-800-775-17-17.

Вечером 22 марта, перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. В результате теракта по последним данным 115 человек погибли и более 100 пострадали.

Инженерные работы будут идти круглосуточно, сообщил ранее в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.-

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск МЧС Московская область Crocus City Hall
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