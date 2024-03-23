Посетители концерта в Crocus City Hall смогут начать забирать машины 24 марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Посетители концерта в Crocus City Hall, перед началом которого произошел теракт, смогут начать забирать свои автомобили и личные вещи 24 марта, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Подземная парковка в "Крокусе" рассчитана более чем на 150 автомобилей. Вещи все, кто пришел на концерт, оставили в гардеробе (...). Мы предложим алгоритм, удобную схему, которая позволит передать имущество в течение завтрашнего дня, автомобили планируется передать в районе 19 часов", - сказал Воробьев.

Ранее глава региона сообщил, что основной этап поисковой операции в концертном зале также закончится в воскресенье.

Вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, в результате которого погибли свыше 100 человек.