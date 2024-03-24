Павильоны с чаем и сладостями установлены у пунктов сдачи крови в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Для обеспечения комфортных условий ожидающих своей очереди доноров, около некоторых пунктов сдачи крови установили павильоны с горячим чаем и сладостями, они работают с 8 утра и до окончания работы центров, сообщили в воскресенье в столичном департаменте транспорта.

"Неравнодушные москвичи продолжают сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим. Чтобы создать комфортные условия для ожидающих своей очереди, мы установили павильоны с горячим чаем, печеньем и шоколадом около пунктов сдачи крови", - говорится в телеграм-канале департамента.

Как уточнили в Дептрансе, павильоны находятся на улицах Поликарпова, дом 14, Шаболовка, дом 57 и Бакинская, дом 26, и добавили: врачи не советуют есть шоколад до сдачи крови, лучше взять его с собой.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России сообщили, что свыше 5 тыс. жителей Москвы и Подмосковья сдали кровь для помощи пострадавшим после теракта в Crocus City Hall.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.