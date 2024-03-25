Россия не признает установленные США границы континентального шельфа

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Одностороннее решение США о расширении границ морского шельфа противоречит конвенции ООН по морскому праву, Россия его не признает, заявил постоянный представитель России при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович. Его слова приводит сайт МИД России.

Выступая на 29-й сессии Совета МОМД, Петрович отметил, что 19 декабря 2023 года США без обращения в Комиссию по границам континентального шельфа объявили об установлении внешних границ своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана.

"Совокупная площадь морского дна, на которую США в одностороннем порядке заявили свои права, составляет около 1 млн кв. км. Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного "общим наследием человечества"", - сказал Петрович.

По его словам, абсолютное большинство государств, устанавливающих границы своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль, осуществляют такую работу в соответствии со статьей 76 Конвенции через получение рекомендаций комиссии по границам континентального шельфа относительно принадлежности соответствующих участков морского дна к континентальному шельфу.

"Границы шельфа, установленные прибрежным государством на основе рекомендаций Комиссии, являются окончательными и для всех обязательными. Это единственная международно-признанная процедура отнесения на основе геологических и иных научных данных тех или иных районов морского дна к континентальному шельфу", - заявил постпред.

Односторонние действия США недопустимы и "наносят вред хрупкому балансу, достигнутому в так называемой "Конституции океанов"", а также ограничивают права других государств по доступу к ресурсам, добавил он.

Позднее в МИД сообщили, что американской стороне ранее был направлен соответствующий демарш по двусторонней линии.