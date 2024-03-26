Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

Суд по делу Митволя в Красноярске. 2023 год. Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции по делу о мошенничестве в отношении председателя совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (КрасноярскТИСИз), экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

"Оставлен без изменения приговор Митволю по уголовному делу о хищении 954 млн рублей бюджетных средств при проектировании красноярского метро. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Митволь в суде жаловался на, как он считает, чрезмерно суровый приговор и необоснованное взыскание с него всей суммы ущерба.

Митволь был арестован в Красноярске в июне 2022 года по подозрению в хищении 954 млн рублей. Ему инкриминировали часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело связано с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

В марте 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о выделении 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие метро в краевом центре. Эти деньги впоследствии были направлены на корректировку проекта. В декабре 2019 года председатель совета директоров "КрасноярскТИСИза" Митволь заявил, что проектно-сметная документация передана в Главгосэкспертизу. Тогда стоимость строительства первой очереди оценивалась в 64 млрд рублей. После этого сообщалось, что проект был возвращен на доработку.

В середине сентября 2023 года Митволь был признан виновным в мошенничестве и осужден на 4,5 года лишения свободы. Железнодорожный райсуд при вынесении приговора удовлетворил гражданские иски потерпевших к осужденному на сумму 953 млн рублей, 1 млн рублей он выплатил ранее добровольно. Вместе с Митволем реальный срок за мошенничество также получил экс-гендиректор "КрасноярскТИСИЗа" Владимир Жарков.