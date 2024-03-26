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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Принят закон о запрете судимым за педофилию посещать образовательные организации

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании профилактического воздействия в отношении поднадзорных лиц, запрещающий осужденным за педофилию посещать организации, связанные с детьми.

Согласно закону в отношении поднадзорных лиц, имеющих судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, устанавливается обязательное административное ограничение в виде запрета посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключение составят случаи, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.

Закон разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам оперативного совещания Совета безопасности РФ, состоявшегося 2 декабря 2021 года.

Госдума
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