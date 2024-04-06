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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:36

Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать места для детей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий осужденным за педофилию посещать организации, связанные с детьми.

Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону для судимых за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего устанавливается запрет посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключение составят случаи, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов.

Закон был разработан во исполнение поручения президента России по итогам оперативного совещания Совета безопасности РФ, состоявшегося 2 декабря 2021 года.

Владимир Путин
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