Путин поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы участников СВО

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы и обращения участников специальной военной операции, сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.

"В послании и в ходе встреч в регионах с нашими солдатами и офицерами особо всегда подчеркиваю государственную, нравственную значимость нашей общей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона", - сказал Путин, выступая во вторник на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

"Военных прокуроров также прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих", - отметил он.

"Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И все, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться", - подчеркнул Путин.