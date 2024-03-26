Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Путин поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы участников СВО

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил прокурорам незамедлительно реагировать на жалобы и обращения участников специальной военной операции, сделать особый акцент на защите прав военнослужащих.

"В послании и в ходе встреч в регионах с нашими солдатами и офицерами особо всегда подчеркиваю государственную, нравственную значимость нашей общей работы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Поручаю здесь действовать решительно, незамедлительно реагировать на жалобы и обращения, на факты волокиты, бюрократических отписок или прямого нарушения норм закона", - сказал Путин, выступая во вторник на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

"Военных прокуроров также прошу сделать особый акцент на защите прав военнослужащих", - отметил он.

"Люди должны понимать и знать, что они, исполняя свой долг перед родиной, рискуя своей жизнью, защищены государством. И все, что государство наметило в сфере поддержки военнослужащих, безусловно, должно исполняться", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Думе предложили ограничить доступ в библиотеках к книгам иноагентов и экстремистов

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Заказчик теракта в Crocus City Hall пока не установлен

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Путин заявил, что о деприватизации в РФ речи не идет

Законопроект о свободном доступе провайдеров в дома принят во II чтении

КС РФ отказался от комментариев о моратории на смертную казнь

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной

Источник сообщил о задержании замглавы ФТС Ягодкиной
Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

Суд оставил в силе приговор Митволю по делу о мошенничестве

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });