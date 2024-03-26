В РФ в 2023 году было возбуждено 531 уголовное дело по нарушениям в сфере ОПК

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в прошедшем году по инициативе прокуроров возбуждено 531 уголовное дело по нарушениям в сфере ОПК.

Выступая на коллегии ведомства во вторник, он потребовал от подчиненных жестко реагировать на сообщения о проблемах в этой сфере.

"Территориальным и военным прокурорам следует своевременно и жестко реагировать на каждый сигнал о применении контрафактных материалов при производстве и ремонте боевой техники, злоупотреблениях при использовании выделенных бюджетных средств", - заявил Краснов.

"В условиях высокого уровня угроз безопасности важных объектов, диверсий с использованием беспилотников, средствами надзора необходимо добиваться достижения максимального уровня защищенности стратегических предприятий, их обеспеченности специальными средствами обнаружения и подавления таких летательных аппаратов",- отметил генпрокурор.

Краснов сообщил, что в минувшем году прокурорами в ежедневном режиме отслеживались и устранялись недостатки и проблемы, препятствующие предприятиям оперативно и качественно выполнить государственный оборонный заказ, объемы которого многократно возросли.

"С учетом цепочек кооперации обеспечивалось необходимое взаимодействие прокуроров, расположенных порой в разных уголках страны. Их координация с руководителями предприятий в режиме онлайн позволяла оперативно устранять возникающие проблемы, в ряде случаев способствовала досрочному выполнению гособоронзаказа и поставке на передовую нового вооружения и техники",- сказал Краснов.

Также, по его словам, на системной основе проводились проверки соблюдения организациями ОПК законодательства при заполнении вакансий востребованных специальностей, создании надлежащих социально-бытовых условий для работников.

"Результатом этой работы стало увеличение штатной численности предприятий, заработной платы, как следствие - выполнение сверхзадачи по производству дополнительных объемов продукции военного назначения",- сказал Краснов.