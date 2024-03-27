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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

ЦБ разрешит экспортерам не подавать в банк документы о контрактах на сумму до 1 млн рублей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российские компании - участники внешнеторговой деятельности (ВЭД) смогут не предоставлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей (ранее - 600 тысяч рублей), сообщил Банк России. Соответствующее указание ЦБ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

Также с компаний снимается обязанность направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. Этой информацией Федеральная таможенная служба (ФТС) будет обмениваться с банками самостоятельно в электронном виде.

Кроме того, компании получат право рассчитываться по поставленному на учет внешнеторговому контракту через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете.

Указание ЦБ определяет особенности предоставления в банк документов по сделкам с зарубежными контрагентами в наличных деньгах и формирование отчетности по таким операциям. Для более эффективного мониторинга и учета валютных операций также расширяется состав информации, отражаемой в ведомости банковского контроля.

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